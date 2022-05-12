全台第二座「麥當勞叔叔之家」坐落高雄，預計2023年啟用。身為高雄在地企業，一卡通公司與麥當勞叔叔之家慈善基金會攜手合作，贊助製作以麥麥熊為設計的「麥當勞叔叔之家公益認同一卡通套卡」，民眾只要透過捐款方式，就能擁有以麥麥熊為設計的「麥當勞叔叔之家公益認同一卡通套卡」。

長年為遠地就醫兒童家庭提供免費住宿與關懷服務的台灣「麥當勞叔叔之家慈善基金會」，宣布籌建「高雄麥當勞叔叔之家」，這也是全臺灣第二座「麥當勞叔叔之家」，坐落在高雄三民區，預計於2023年落成啟用。一卡通公司表示，身為高雄在地企業，與麥當勞叔叔之家慈善基金會攜手合作，贊助以麥麥熊為設計的「麥當勞叔叔之家公益認同一卡通套卡」。

「麥當勞叔叔之家公益認同一卡通」套卡，包含一張標準卡及一張造型卡，模樣相當可愛，限量1000套，從6月1日起只要參與線上信用卡捐款滿額贈活動，定期定額捐款或單筆捐款滿2400元即可擁有，數量有限送完為止。

一卡通公司說，根據2020年衛福部統計資料，臺灣19歲以下因癌症、心臟病、罕見疾病的就醫人次一年約24萬；若居住地距離醫院較遠，或需要跨縣市遠地就醫時，許多家庭將面臨舟車往返的身心壓力，以及交通住宿的額外經濟負擔。「高雄麥當勞叔叔之家」的籌建，期望為這些遠地就醫的孩子與家人提供一個「出門在外的家」，透過免費住宿與關懷服務，減緩舟車往返的身心壓力、減少額外交通住宿的經濟負擔，度過生命的難關。

高雄「麥當勞叔叔之家」將設置20間套房，每年可供應7300個房間數，透過醫院社工轉介，開放讓前來高雄遠地就醫的兒童家庭申請入住。