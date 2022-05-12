文化發展基金最新進度 李永得：明年將成立 15:582022/05/12 中時 李欣恬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 文化部長李永得下午出席行政院文化獎頒獎典禮現場，在致詞時宣布，行政院已通過，明年將成立文化發展基金。（李欣恬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文化部長李永得下午出席行政院文化獎頒獎典禮現場，在致詞時宣布，行政院已通過，明年將成立文化發展基金，「將從政府重大公共工程抽取百分之一到文化基金，不管是對公共藝術、視覺藝術，還是對文化產業都很重要。」 此外，李永得表示，去年台灣文學館已升格，「目前正在規劃音樂中心，也已得到行政院蘇院長支持，一切積極規劃中。」 Taiwan Plus僅達目標5％ 公視6月接手 推動客家文化 華夏科大「客途華藝—客家當代隨想」 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #發展基金 #年將 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 坐擁林口十大建設 仟葉美內外兼修 04:102022/05/12 產業特刊 台灣客家文化館10周年慶 今舉行山城籃球故事特展 18:292022/05/11 寶島 台南大學博雅講座 簡廷在分享5G科技與文化創意 16:122022/05/10 新消息 金門文化獎主題燈廊 22位得主入列風雲榜 14:372022/05/10 寶島 Taiwan Plus未達百萬下載 李永得認：目標設定錯誤 12:372022/05/11 生活 台積電第1季現金股利2.75元 傳明年將漲價6％ 19:242022/05/10 財經 古城獻藝線上演出 雙軸匯聚府中雙城文化併發 14:122022/05/10 生活 社評／建設中國特色世界一流大學 04:102022/05/12 焦點新聞 金門文化獎22得主 躍上國小燈廊 04:102022/05/11 地方新聞 暖化不止 專家警告五年內全球氣溫再升高 「史上最熱」年將現 10:012022/05/10 國際 猴硐三貂嶺牡丹文化聚落 2023年10月啟用 04:102022/05/12 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。