文化部長李永得下午出席行政院文化獎頒獎典禮現場，在致詞時宣布，行政院已通過，明年將成立文化發展基金，「將從政府重大公共工程抽取百分之一到文化基金，不管是對公共藝術、視覺藝術，還是對文化產業都很重要。」

此外，李永得表示，去年台灣文學館已升格，「目前正在規劃音樂中心，也已得到行政院蘇院長支持，一切積極規劃中。」