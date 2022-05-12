前國台辦副主任、前海峽兩岸關係協會副會長、大陸全國台灣研究會副會長，崑崙策研究院副院長、高級研究員王在希12日在崑崙策研究院微信公眾號受訪指出，俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，主要原因是「北約東擴」——烏克蘭想加入北約。美國在支持烏克蘭同時，還不忘遏制中國、打「台灣牌」。希望把「北約東擴亞太化」。這是非常危險的新動向。美國將來想把「代理人戰爭」模式複製到台海，要警惕北約東擴亞太化。

王在希表示，美國已經在具體炒作「台灣問題越來越不安全了」。前年開始，川普時期，美國就開始搞「四海聯盟」。把日本、澳洲、印度拉了進去，後來稱之為「亞洲北約」。前不久北約外長會議，它本身30個國家的外長，結果又邀請了日、韓、澳、紐西蘭等國外長參加。北約原來是「北大西洋公約組織」，在地緣上，就是「北大西洋」地區，現在它要擴展到亞太了（美國稱「印太」）。

也就是說，「北約東擴」原來是擴到俄羅斯「家門口」。現在要擴到中國的「家門口」來了！這個問題不是個小事情！

王在希認為，美國就是考慮，未來大陸如果因為「台獨分裂」，迫不得已動用武力解決台灣問題、實現國家統一時，就不只是美國干涉內政了，它會把北約加上亞洲一些國家來共同干預台灣問題！這也是拜登跟川普的不同之處，他是長袖善舞，很擅於把國際上所有反華的、對中國不太友好的、或者有領土糾紛、存在矛盾的這些國家，都拉到它的旗下。

很顯然，美國將來想把烏克蘭的「代理人戰爭」模式，複製到台灣。將來同樣向台灣當局提供情報訊息、武器裝備，進行外交圍堵，也不排除還會藉北約之手，向民進黨當局派「顧問」。因為它現在就一直在「加強美台軍事聯繫」，在協助台軍搞訓練，還計畫一起搞「環太平洋軍演」。

王在希強調，所以確實應該未雨綢繆。大陸的宣傳輿論、政黨之間的交流，都應該把這個問題提上日程。應該讓台灣同胞認清美國真實的用意，一是看清楚美國的本質，重新審視「美台關係」。二要看清楚海峽兩岸的態勢，不要鑄成歷史性的大錯。

王在希分析，美國表面上是關心、支持、幫助台灣「抗中保台」。實際上其險惡用心昭然若揭，「今天的烏克蘭明天的台灣」，它根本不是真關心，而是把台灣綁在美國的戰車上，將來如果發生戰爭，受損失的，傷亡的，兩岸都是中國人。美國躲在後面，利用干預台灣問題來削弱中國。跟今天削弱、消耗俄羅斯一樣。它的目的是遏制中國，不讓中國發展強大，永遠和美國拉開距離，這是美國的盤算。如果按照美國的設計，將來台灣作為陣地，像今天烏克蘭一樣，被打得稀巴爛，所有的城市一片廢墟、滿目瘡痍！對台灣同胞來講，將是一場災難，是萬劫不復的災難。

王在希提醒，不要以為俄烏之戰，好像美國一直支持，好像俄羅斯仗都打得不太順了，好像台灣將來也可以藉助美國賴以支持。台獨分裂分子不要做這個夢！台灣不是烏克蘭！中國也不是俄羅斯！解決台灣問題、實現祖國統一，關係到中國的主權領土完整，這是中國的內政，是正義的，是師出有名的，是完全能夠得到所有中華兒女、炎黃子孫一致支持，台灣所有愛國同胞，也不會聽任美國擺布。會萬眾一心，同仇敵愾。中國人民解放軍過去在韓戰和其他戰爭中，都已經展現了威力、能力、實力，絕對不會讓美國在亞太的「代理人戰爭」得逞。