佑全藥局門市表示，營業時間11時一開始，不到20分鐘就售完，上午10時外面就大排長龍。（吳佩蓉攝）

韓國製「福吉美」唾液快篩今（12日）在連鎖藥局開始販售，包含杏一、佑全及丁丁藥局，宜蘭的佑全藥局開賣不到20分就賣完100份，杏一藥局則還沒配送到貨，就有大批人詢問；民眾怒批，「小孩好可憐，一直戳鼻子！買不起也要買，政府都別人孩子死不完」。

因疫情嚴峻，快篩試劑需求量大，尤其染疫的孩童人數持續增加，家長協助小孩採檢鼻腔的病毒做快篩著實不易，因此唾液快篩引起熱烈討論，許多民眾都想要有免戳鼻子的試劑；全台3大連鎖藥局杏一、佑全及丁丁，今（12日）上架開賣，1盒售價175元，1人限購2入，每家門市限量100份上下。

3大連鎖藥局，杏一藥局在宜蘭縣內共有7家門市；佑全藥局在縣內有4家門市，丁丁藥局在縣內則沒有門市；每家門市的進貨時間跟銷售份數都有些許不一樣，有門市貼心設置號碼牌供民眾抽取，到貨會依序通知到門市購買。

杏一藥局門市表示，從一早營業至今，民眾詢問電話接不完，一早就有排隊人潮，門市人員告知排隊民眾不知物流何時送到，有些人索性不排了，有些人還是拿著自己準備的小板凳在路邊坐著排起來了。

排隊民眾黃小姐怒批，小朋友好可憐，一直戳鼻子、哭個不停，都爽政府，別人孩子死不完，不知百姓艱苦，1劑175元很貴買不起，但為了小朋友還是要買；民眾陳小姐表示，這價格沒辦法也要接受，為了孫子，還是要排隊。

佑全藥局門市表示，營業時間11時一開始，不到20分鐘就售完，上午10時外面就大排長龍；許多民眾表示，唾液快篩1劑175元，貴也要接受，為了方便孩子做快篩。