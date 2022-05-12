酒駕新法今年3月31日正式上路，不但提高酒駕車輛乘客的連坐罰鍰金額，也針對酒駕累犯將公布其姓名、照片及違規事實，台中市交通局今天就公布2名酒駕累犯資料，他們皆是在2020年首次酒駕遭裁決，今年4月又第二度酒駕被攔查開單。

交通局長葉昭甫表示，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，新法規定從2019年7月1日開始計算，只要10年內有2次酒駕遭取締的紀錄，除祭出加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，也將公布累犯的照片、姓名等資訊。台中市是否比照其他縣市公布，日前已在議會引發討論。

交通局今天首度公布2名酒駕累犯，其中1人分別在龍井、烏日遭攔查，另1人則是在北區、北屯區酒駕，交通局指出，他們兩人都是10年內累計2次酒駕紀錄，市府目前已在網站設置專區，將公告酒駕累犯者的全名、照片及違法事實，盼達到嚇阻效用。

交通局強調，市府去年12月開始執行「掃除醉犯」專案，今年3月接續執行「掃除醉犯2.0」專案勤務，針對易發生酒駕的路段、時間等進行24小時全天候分散機動巡守，頗見成效，今年4月酒駕導致死亡的案件較去年同期減少2件。