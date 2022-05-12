鰻苗每尾破百元加上養殖成本增加，明年鰻價恐大漲。（本報資料照片）

今年度鰻苗因氣候影響等因素，較上年度減少約7成，導致鰻苗價格大漲，每尾突破百元大關，雲林縣口湖鄉養鰻業者12日表示去年每尾鰻苗約30至40元，今年漲至100至110元，加上飼料等養殖成本增加，預估明年鰻價將攀上近3年最高點。

台灣鰻魚養殖已有50餘年歷史，雲林縣鰻魚養殖面積與產量均為全台第1，其中口湖鄉是主要養殖區，可說是台灣鰻魚的故鄉，每年夏天是鰻魚銷售旺季，口湖鄉養鰻業者近日展開促銷，強調今年鰻價不高，消費者可趁機搶便宜，明年鰻價預料將上漲3成以上。

雲林縣第2鰻蝦生產合作社成員林俊名表示，目前鰻魚池邊價每公斤約550元，加工後的蒲燒鰻每公斤1200至1500元，處理過的生鮮鰻每公斤1000至1200元，與疫情暴發前相比，便宜2、3成，加上國人吃鰻風氣日益提高，因此買氣相當不錯。

今年度全台鰻苗自去年11月開始捕撈，至今年3月20日截止，共收成約1500公斤，與去年度相比，大減7成，每尾鰻苗也由之前的30至40元，飆漲至100元以上，養鰻成本大增。鰻苗養至成鰻出售約須1年至1年3個月，因此預期明年鰻價將有很大的漲價空間。

林俊名說，3年前疫情還沒暴發，鰻魚池邊價每公斤約800元，蒲燒鰻每公斤2000元以上，明年的鰻價可能回復到這個價格，若外銷市場再因疫情趨緩而活絡，屆時日本、韓國都會大量向台灣訂購，價格可能還會更高，消費者明年要吃美味鰻魚，恐要瘦了荷包，所以趁今年享用最划算。