桃園市83歲陳姓老婦人，12日一早趁著天氣放晴，獨自前往住家附近的公園活動筋骨，沒想到出門後，疑似失智症發作，竟然忘了回家的路，最後體力耗盡，獨自呆坐在公園長凳，徬徨無助，幸好巡邏員警經過發現，才讓老婦人平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住楊梅區民族路五段的陳姓老婦人，12日一早向家人表示天氣放晴，所以想去住家附近的公園散步，活動一下筋骨，老婦人的家人雖然顧及疫情有所勸阻，但仍拗不過老婦人的脾氣，只好答應讓老婦人出門，沒想到老婦人出門後，卻疑似失智症發作，竟然忘了回家的路，就這樣一路走到平鎮區雙連坡的碉堡公園。

所幸宋屋派出所同仁警員吳曉玲及盧冠維巡邏經過，一眼就發現坐在長凳上的老婦人神情有異，立即停車上前關心，但由於老婦人體力透支，說起話來有氣無力，面對員警詢問完全無法清楚表達語意，於是員警趕緊扶老婦人到陰涼處休息，並提供飲水及食物供老婦人恢復體力。

無奈老婦人僅會使用客語，其他聯絡方式也無法清楚提供，員警只好和附近的民眾合力研究老婦人的語意，並利用警用資訊系統的輔助，總算順利查出老婦人身分，並護送老婦人平安返家。