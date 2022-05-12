新穎生醫(6810)將參與5月19~22日在法國巴黎舉辦的歐洲腎臟病年會(ERA-EDTA)，會中除展示DNlite-IVD103的應用、全力拓展行銷通路外，還將攜手中國醫藥大學附設醫院(中國附醫)聯名發表於門診中進行，歷經4年、總計超過4,500位病患的急性腎損傷診斷的臨床研究成果。

這是世界首創以大數據分析結合創新生物標記DNlite-IVD103，在一般門診即能以非侵入性尿液檢測出隱藏的急性腎臟病(AKD)患者，提早進行照護與治療，減少可能的洗腎風險。本次試驗歷經4年、總計超過4,500位病患的追蹤分析，結果顯示，不僅能在門診中篩選出急性腎損傷的潛在病患，透過數據智能標註疾病表現型跟精準的生物標記DNlite-IVD103做結合，互為驗證，也同時證實DNlite-IVD103對急性腎損傷門診病患具有精準診斷與風險評估的潛在價值。

新穎生醫董事長曾錙翎欣慰表示，把隱藏的急性腎臟病患者找出來提早治療與照護，是預防醫學或精準醫療非常重要的概念，很榮幸DNlite-IVD103能加入此臨床驗證，不僅有機會對整個腎病治療與照護做出貢獻，也代表IVD103成功擴大適應症至糖尿病腎病變以外的檢測市場，對目前的市場推廣帶來正向肯定，更有助公司明確產品開發定位與長期的營運發展。

曾錙翎表示，DNlite-IVD103的市場潛力持續受到關注。在已取證的歐盟、馬來西亞等地，公司積極布建經銷商，其中透過馬來西亞獨家經銷商BioMed已打入當地市占率逾五成的知名臨床檢驗中心供應鏈；在台灣則採學術研究專用（RUO）或實驗室自建項目檢測（LDT）模式，爭取醫院標案或提供相關檢測服務。本屆歐洲腎臟病年會尚未正式登場，已有不少國外業者對DNlite-IVD103產品表達高度興趣，雙方將於巴黎展會上進一步商談，公司對後續展出效益樂觀期待。