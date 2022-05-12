歐洲股市周四早盤大跌，與華爾街隔夜的暴跌遙相呼應。此前公布美國通膨資料，引發市場對更大幅度升息對經濟成長影響的擔憂。

周四泛歐Stoxx 600指數早市跌9.62點或2.25%，為418.60點，幾乎吃掉上周大部分的上漲。科技股和礦業股領跌最多，所有的板塊皆呈現下跌。

以科技股為主的那斯達克週三大跌3%，使得今年以來累計下跌了27%。周三公布的資料顯示，4月美國CPI升勢有所回落，但漲幅高於經濟學家的預期。

與此同時，英國富時100指數下跌2.1%；資料顯示，英國經濟在3月萎縮0.1%。

儘管德國商業銀行(Commerzbank)證實其全年淨利目標為逾10億歐元，股價仍下跌2.4%。

法國意大利合資的晶片製造商意法半導體(STMicroelectronics)下跌0.8%，儘管該公司預測，最晚到2027年的年銷售額將超過200億美元。

法國電子遊戲集團Ubisoft跌3.7%；該公司下調2022-2023年營業利益預測。