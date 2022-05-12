任家萱（Selina）愛情事業兩得意！近來推出新專輯《往美的路我要自己作主》，獲好評，她與小7歲男友甜蜜穩交中，開心的大方放閃，先前還被虧有幸福肥，她打趣說，「戀愛前就很肥了」，還澄清3月宣傳電影時，是認愛後首度亮相，心情緊張、睡不好，導致臉很浮腫，她幽默形容當時自己的外型是「幸福超級肥」，更樂觀說：「沒關係，開心健康比較重要。」

她目前正值宣傳新專輯，工作滿檔，無奈喊：「太累了，現在禁不起這種宣傳行程。」她早已替自己安排好3趟小旅行，被問及男友同行？她害羞說，「都有」，屆時也有其他朋友一同旅遊。她去年忙錄製新歌，男友有貼心探班，透露，男友從小喜歡音樂，甚至以前都只買周杰倫、「S.H.E」的專輯，男友直誇因為周杰倫、S.H.E的音樂性很強，她幸福說：「滿榮幸的。」男友現在也會給她一些編曲上的想法，她笑：「讓我很害怕，但算是會給我反饋，我覺得很好。」

她在去年疫情期間，常與好友透過線上KTV開唱，男友正在熱烈追求階段，當她每次唱歌後，男友在線上送花、禮物等，她事後笑說：「你神經病，幹嘛要花錢。」男友浪漫回，「我就追妳啊」。她當時也有聽男友在線上唱歌，笑說，「他還是好好做他的工作，但我很喜歡這種唱歌不是太專業，但很享受、投入的人」，她認為每次聽男友唱歌都很有娛樂性，大讚：「很值得鼓勵、勇氣可嘉。」

Selina近期釋出〈你我他〉、〈黑夜中相擁〉等歌曲，還首次挑戰詞曲創作，以及大手筆拍攝5首新歌MV，身為老闆的她，直說，既然做了就要做到好，「每一首歌都是我的小孩，我會很努力完成這些事」，至於新專輯總共花費？她大笑又搖頭說，價錢都已經忘記，「我不會特別想要記在心上，記著很痛苦」，她每次在公司只會問會計，「付得出來嗎？」她霸氣說：「只要付得出來，就付吧，這樣比較快樂。」

Selina近期工作滿檔，已計劃給自己安排小旅行放鬆。（陳俊吉攝）