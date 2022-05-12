金門規模最大的宗教慶典「農曆四月十二迎城隍」今天下午吉時在20多年來僅見的大雨中登場。（李金生攝）

浯島城隍神轎在城廂四里境主神明和信眾的簇擁下，冒著不斷加大的雨勢出巡。（李金生攝）

儘管穿著雨衣和佩戴口罩有些不便，但信眾虔敬心情依然熱烈。（李金生攝）

金門今天下午在大雨中迎城隍，熱鬧陣頭穿越模範街口。（李金生攝）

「公揹婆」民俗陣頭為金門迎城隍增添熱鬧氣氛。（李金生攝）

金門迎城隍，逗陣看熱鬧。（李金生攝）

鄉親期待在神明的庇佑下，大雨會將病毒清洗乾淨，迎來疫情結束的平安日子。（李金生攝）

城廂四里境主神明陪同出巡，信眾簇擁神轎通過紅磚老街。（李金生攝）

金城鎮長李誠智為城隍爺抬轎，虔誠祈祝庇佑四境平安。（李金生攝）

金門規模最大的宗教慶典「農曆四月十二迎城隍」今天下午吉時在20多年來僅見的大雨中登場，親自為浯島邑主城隍抬轎出巡的縣長楊鎮浯、縣議長洪允典與鄉親父老虔誠祝禱神明庇佑軍民平安，洗滌病毒消散疫情，各行各業早日恢復正常生活。

浯島迎城隍遷治342周年醮慶，地方原傳出蔡英文總統將跨海參加，但因疫情日益嚴峻取消，縣府和金城鎮所也取消或延期舉辦官方觀光活動。浯島城隍廟管委會在兼顧地方民俗和防疫下，也縮小活動規模，僅以城廂四里的傳統香路巡安為主，人數也減至3、400人，全長約3800公尺左右。

今天下午1時30分許，浯島城隍神轎在城廂四里境主神明和信眾的簇擁下，冒著不斷加大的雨勢出巡，包括報馬仔、馬上吹、清傘鼓陣、香擔、神駒和隨香信眾，穿梭城區大街小巷迤邐前進，儘管穿著雨衣和佩戴口罩有些不便，但信眾虔敬心情依然熱烈，沿途鞭炮聲不絕於耳，十分熱鬧。

老人家虔誠說道，金門在疫情肆虐的2年多來，也連2年遭遇50年僅見的大旱，但今年開春後雨水充沛，情況大不相同。今天城隍爺更在20多年來僅見的大雨中出巡，大家都相信在神明的庇佑下，大雨會將病毒清洗乾淨，迎來疫情結束的平安日子。

也有鄉親認為，迎城隍是金門一年一度的大事，往年兩岸三地城隍大會師，後浦小鎮萬人空巷，在國內疫情大發燒之際，今年迎城隍碰到罕見的大雨，可能是城隍爺不讓鄉親和遊客圍觀，避免群聚看熱鬧帶來感染風險。

楊鎮浯縣長說明，廟方在中央取消防疫計畫的規定之前，已向縣府提交防疫計畫並落實執行，縣府也提供600份快篩劑給廟方使用，另也要求打滿3劑者一律在胸口佩戴識別圖案，同時管委會也加送乾洗手液給大家用，整個防疫措施做得遠比鄉親自己聚會、聚餐來得安全。