植物肉製造商Beyond Meat上季毛利率大跌、虧損暴增，受此打擊，周三盤後股價崩跌21.28%，報20.60美元。面對來自泰森食品和家樂氏等財力雄厚的對手與後起之秀的激烈競爭，Beyond Meat為了捍衛市占版圖，持續在推出新產品方面砸下重金並大打折扣。

Beyond Meat公布第一季（截至4月2日）每股虧損1.58美元，遠超出去年同期的每股虧損43美分，也遠超出分析師預期的每股虧損1.01美元。

快速傳播的Omicron疫情導致餐廳銷售下滑，Beyond Meat的營收也受到波及，其第一季營收幾乎與去年同期持平，為1.095億美元，不如分析師預估的1.123億美元。

第一季毛利率為0.2%，比去年同期下滑30個百分點。

該公司將疲弱的業績表現歸咎於製造和運輸成本攀升，以及與百事可樂合作推出植物肉乾。

財務長Philip Hardin在法說會上表示，為了如此大規模地推出前所未見的新產品，以及在建立我們自己專屬與精簡的流程之前，我們不得不採用這種昂貴且沒有效率的方式。

CFRA Research分析師Arun Sundaram出具報告表示，投資人將越來越懷疑Beyond Meat的獲利能力，在利率持續升高的環境中，這將不利於股價表現。

今年以來，Beyond Meat股價已經下跌近60%。