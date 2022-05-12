金管會今日表示，近期國際間受美國聯準會(Fed)升息、烏俄地緣政治因素及通膨疑慮等因素影響，致股市震盪增加，台股亦隨國際股市波動，今日下跌389點，台股收盤15616點，跌幅-2.43％，成交量約2583億元。

今年以來截至昨(5／11)日台股跌幅 12.14％，表現仍優於美國NASDAQ(-27.36％)、上海(-15.96％)、香港(-15.27％)、韓國(-12.94％)及道瓊工業(-12.40％)。

金管會表示，台股總體經濟持續成長、基本面尚屬穩健

一，體經濟持續成長：財政部111年5月9日公布 4 月進出口統計，單月出口值 416.6 億美元，創歷年單月第三高，較去年同期增加 22.3％，出口達成連 22 紅紀錄。又國發會公布111年3月景氣對策信號燈號為綠燈，顯示當前景氣穩定。

二，上市櫃公司基本面尚屬穩健：台股短期雖受到升息議題等不確定因素影響，但股市長期仍將回歸基本面，台股集中市場111年截至4月底本益比約12.55倍，現金殖利率達4.20％(加計股票股利為4.36％)，另國內上市櫃公司111年4月份營收3.26兆元，創歷年同月新高，且截至4月底累計營收約13.48兆元，較去年同期增加10.39％，故台股基本面尚稱穩健。

金管會建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，依本身投資策略審慎投資、注意風險；另本會將持續關注美國聯準會利率政策、烏俄情勢及疫情變化對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。