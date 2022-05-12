101歲的工藝家王清霜，今天下午在行政院院長蘇貞昌手中接下行政院文化獎，致詞時他表示：「真的感謝大家，這是我一生中最大的快樂。」

王清霜在典禮前擬下稿子，並透過孫子轉達，他表示，他和藝術家顏水龍在南投共同創立南投縣工藝研究班（現為國立台灣工藝研究發展中心），至今已有75年，「可以看到當年為台灣種下這顆工藝的種子，不只是我個人的榮譽，也是對台灣工藝重要的肯定。」

王清霜特別感謝蘇貞昌對他展覽的支持，「不只是去年在台北還是在台中的展覽，都有院長的支持，希望未來政府可以繼續支持台灣的工藝。」

王清霜於1922年出生，1941年赴日深造，也是台灣最早到日本受完整漆工藝教養及訓練的工藝家，自日返國後，於1946年以膠彩及雕塑作品入選第一屆全省美展，1954年王清霜與顏水龍共同創立南投縣工藝研究班，積極推動發展臺灣工藝特色文化，無論是從事產品生產或工藝創作，技藝精湛。

王清霜曾擔任第一屆台灣漆文化協會理事長、第一屆中華民國傳統匠師協會理事長；並於1997年獲得日本明治神宮「漆之美展」特別獎、2010年獲文化部認證第一屆重要傳統工藝保存者（人間國寶）、2014年獲頒第三屆國家文化資產保存獎、2016年獲頒授二等景星勳章。