2022湯姆斯盃世界羽球男子團體賽，中華隊今天（12日）下午3點於8強賽挑戰2014年冠軍日本，第1點單打寶島一哥周天成和前世界球王桃田賢斗高手過招，桃田打出不少觸網過幸運球，但也出現幾次失誤，周天成一如往常展現韌性和對手磨，不過速度上打得較慢一點，桃田則是越打越有氣勢，最終周天成18比21、13比21不敵桃田，中華隊總比分0比1暫時落後。

中華隊本屆湯姆斯盃在小組賽3戰全勝，首次以分組龍頭晉級8強，幾過抽籤後和日本隊於8強賽過招，接下來將繼續爭取勝利，第2點雙打由東京奧運金牌組合李洋／王齊麟坐鎮，面對去年世錦賽金牌、世界排名第4的保木卓朗／小林優吾，雙方過去2次交手各獲1勝。

第3點單打中華隊由王子維擔任，迎戰世界排名14的常山幹太，第4點雙打交給昨天（11日）收下助隊晉級勝利的功臣盧敬堯／楊博涵、第5點為19歲小將廖倬甫。

稍早中華女子羽球隊在優霸盃8強0比3敗給日本隊、無緣4強，中華隊在湯優盃歷屆最佳是2006年女團4強。湯優盃為男子湯姆斯盃與女子優霸盃合稱，小組賽若其中一方先拿下勝利的第3點，仍要打完5點賽事，來到淘汰賽後，先拿到第3點的一方就可直接獲勝，不用打剩下的比賽。