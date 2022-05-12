在新冠疫情散發干擾下，當前大陸經濟面臨沉重下行壓力。中國人民銀行副行長陳雨露12日表示，下階段將把「穩增長」放在更突出位置，加強跨周期政策調節，積極主動謀劃增量政策工具，繼續穩定信貸總量並降低融資成本，強化對重點領域和薄弱緩解的金融支持力度。

香港信報報導，陳雨露指出，經過集中的攻堅，大陸金融體系長期積累的風險點已經得到有效處置，金融風險整體收斂、總體可控。人行未來將持之以恒做好防範化解風險的工作，牢牢守住不發行系統性金融風險的底線。

陳雨露表示，2021年底，處於安全邊界內的中國商業銀行資產佔比為98.95％，A股市場也經受住多輪次、多因素的外部衝擊的考驗，債券市場也有序打破剛性兌付。

同時，一些高風險的中小金融機構的數量已經大幅度下降，互聯網金融風險專項整治工作已經順利完成。大陸政府已經將互聯網平台企業金融業務全部納入監管，穩妥有序實施房地產金融宏觀審慎管理制度，房地產金融化、泡沫化的勢頭得到有效的遏制。