高市府11日才宣布各級學校畢業典禮以線上辦理為原則，卻突然於12日改口，若學校可落實相關防疫措施，得以實體方式舉辦畢業典禮。（高市府教育局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄12日新增3181例本土確診個案，其中，居家隔離期間陰轉陽374例，外縣市旅遊史127例，特定娛樂場所20例，密切接觸者2564例，疫調中96例，而高市府11日才宣布各級學校畢業典禮以線上辦理為原則，卻突然於12日改口，若學校可落實相關防疫措施，得以實體方式舉辦畢業典禮。

由於疫情在校園燒不停，高市府11日宣布，國中教育會考後的課程可採線上教學，各級學校畢業典禮也以線上辦理為原則，但高市府教育局長謝文斌卻於12日防疫記者會上改口稱，由於有許多家長及學生相當關心畢業典禮的辦理方式，所以決定調整相關規定。

謝文斌表示，考量國內疫情確診人數增加，校園共用空間互動密集，為降低同學們染疫風險，畢業典禮仍以線上辦理為原則，但若各校可落實相關防疫措施，由學生會整合同學意見，並與校方討論決定以何種形式舉行，經學校防疫專責小組採用必要的防疫措施後，得以實體方式舉行畢業典禮。

高市府衛生局指出，由於上周母親節連假增加許多南北移動的比例，確診者的密切接住者染疫2564例，仍然占最多數，由於母親節連假效應，同住親友確診的人數大幅增加，共有1094例，餐飲娛樂395例、職場校園848例、高風險場域227例。

衛生局說明，目前風險較高的仍是外縣市旅遊史確診個案共127例，隔離期間陰轉陽374例並無社區傳染風險，而特定娛樂場所傳播鏈也持續擴散，共新增20例確診個案，另有96例新案疫調中。根據相關數據顯示，目前社區中的不特定風險逐漸上升當中，呼籲民眾落實相關防疫措施。

高市府衛生局分析新增確診個案延齡分布發現，確診比例最高的屬於30到39歲民眾比例為19.3％，而0到11歲則是13.8％、12到19歲7％、20到29歲18.1％、40到49歲16.7％、50到64歲17.5％、65歲以上7.6％，衛生局也特別提醒民眾應減少聚會、聚餐場合，避免染疫機率高升。