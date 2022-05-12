台中市長盧秀燕上任後，大力推動「前店後廠自由港」富市三經濟政策，截至今年第一季，台中經濟指標已連續3季蟬聯8項全國冠軍。圖為盧秀燕參觀明昌國際工業公司廠內的機器手臂運作。（經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市是工具機、手工具兩大產業的重鎮；經發局長張峯源(右)日前前往拜會，並與聖杰國際總經理張慶三交流。（經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

無懼疫情，台中市身為精密機械與金屬加工製造重鎮，廠商逆勢加碼投資擴增產能，近1.9萬家工廠，前年營運總營收突破2兆元，2020年全年固定資產投資額2847億元，再度蟬聯全國第一。

根據經濟部統計處最新公布數據，「109年工廠校正及營運報告」中指出，台中市全市工廠設立家數達1萬8977家、且全年固定資產投資額達2847億元，兩項指標都再度蟬連全國第一；另外，工廠從業人數達44.8萬人，位居全國第二，全年總營收達2兆1471億元，排全國第三名，成績亮眼。

台中市經發局長張峯源表示，新冠疫情重創百工百業，營收仍能逆勢上揚的就屬機械設備製造業與金屬製品製造業等，台中正是兩大產業聚落的生產重鎮；金屬製品第二大手工具產業就有7成落腳台中，而「機械之母」工具機產業更有高達9成，都在大台中發展。

根據統計數據，觀察台中工廠投入固定資產投資金額，10年來成長幅度超過31％，投入研發的經費更足足翻漲超過2倍；2019、2020年的工廠新增固定資產投資金額都是全國之冠，2020年研發經費甚至較2019年增加逾81億元，年成長率近15％，高於全台整體製造業年增率11.7％。

張峯源指出，這兩大製造業的特性在於分工專業、產業群聚強，也造就過去十年來、產值穩定成長30％的台灣經濟奇蹟；台中企業眼光長遠，伴隨營收成長、仍持續提升成長動能，加碼設備、廠房等固定資產投資，更持續投入研發，強化競爭力，這些正是台中產業競爭力歷久不衰關鍵。

他說，疫情之下，台中工廠仍能逆勢加碼投資，不僅固定資產投資額居全國冠軍，投入研發經費更大幅成長近15％，排名全國第三多，顯示企業看好台中長期發展。