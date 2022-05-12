《做工的人 電影版》歷經48天拍攝終於順利在工地殺青。（大慕影藝提供）

導演鄭芬芬（右三）率影集版原班人馬薛仕凌（左起）、游安順、柯叔元、李銘順、曾珮瑜、苗可麗回歸電影版。（大慕影藝提供）

由大慕影藝製作、金鐘入圍9項獲4大獎的影集《做工的人》，2020年播出後各界好評不斷，如今大慕繼續攜手導演鄭芬芬開拍《做工的人 電影版》，召集原班人馬重磅回歸，包括「噗嚨共」3人組金鐘視帝李銘順、薛仕凌、游安順，及獲封最帥工地大叔的柯叔元、苗可麗、曾珮瑜、方宥心等人。

眾星歷經1個半月拍攝終於殺青，官方今日公開殺青花絮，除了看見幕後辛苦拍攝過程，更曝2.2萬坪超大工地主場景，規模比影集版更加升級。影集版刻畫工地小人物悲喜情節賺人熱淚，電影版則帶領觀眾回到8年前「噗嚨共」的相識時光，電影監製、大慕影藝執行長林昱伶表示，希望喜愛做工的粉絲們能補完「做工宇宙」完整故事。

李銘順回歸《做工》再現鐵工魂，由於電影排場和規模大升級，他表示不僅拍攝難度變高、壓力變更大，也因在台連拍兩檔戲，隔近半年無法見到家人，也是他待在台灣工作最久的1次，坦言每天跟家人視訊聊天，看到老婆跟兒子很多互動，心裡多少會難受，「所以這次來隔離的期間，真的會有莫名的憂鬱感一直來，但是我身為演員，還是要想辦法避開，排除這些感受」，幸好有做工好兄弟柯叔元、游安順陪他打小白球，讓以球會友的李銘順笑稱：「真正放風自我6個月。」

對於電影版能召集全員回歸，柯叔元特別感動地說：「大家還是一樣保持熱情，找到一群很願意為了做工的人付出，導演跟我們之間的默契也是越來越好，這種向心力是很難得也很不容易的事，我覺得這就是做工的人會成功很大的原因。」金鐘視后苗可麗則打趣表示：「我們有離開過嗎？一直都在啊。」直言和大家都親到像家人一樣。電影預計2023年上映。