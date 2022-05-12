俄羅斯持續入侵烏克蘭，西方各國發動制裁想牽制俄羅斯，且目標瞄準晶片等高科技產業，美國商務部長透露，西方經濟制裁已經迫使俄國在一些軍事設備包括坦克等，大量使用從洗碗機和冰箱中拆解出來的晶片。

美國媒體《華盛頓郵報》引述美國商務部長Gina Raimondo說法指出，從烏克蘭收到的報告裡面中表示，當烏國軍隊在地面上發現俄國軍事裝備時，裡面裝滿從洗碗機和冰箱中取出的晶片。

Gina Raimondo分析指出，俄國陷入晶片短缺危機，這是因為2月下旬西方開始實施制裁以來，美國對俄的科技出口下降近70%，其他不少國家也紛紛跟進。他強調，受制裁影響，烏克蘭官員在俄軍坦克裡面，發現取自冰箱和其他消費性產品的晶片。

《華盛頓郵報》先前報導，美國總統拜登對俄進行全面經濟制裁，並切斷其高科技產品進口，重創俄擴充軍事設備或航太產業能力，尤其台積電跟進制裁更是至關重要，因俄羅斯設計、用於軍事安全的Elbrus晶片，正是由台積電生產製造。

《華爾街日報》則指出，俄羅斯少了高階晶片，欲發展5G和機器人的雄心將受到阻礙，雖然該國約7成晶片來自大陸，但主要用於低端科技和工業，對俄軍事安全無太大幫助。