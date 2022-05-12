尾野真千子拿下本屆電影旬報獎影后的《茜色如燒》也將在台北電影節放映。（北影提供）

台北電影節今日公布新一波片單，網羅亞洲各地話題新作，包括薛景求與李善均精彩飆戲、勇奪百想影帝的《王者製造》；百想影后李慧英與柏林影后金珉禧同台對戲的《小說家電影》；尾野真千子拿下日本多座影后獎的《茜色如燒》，以及松坂桃李與古田新太主演的寫實爭議作《空白》等片。

除此之外，台北電影節也公布第3位焦點影人，為印尼導演卡蜜拉安迪尼，將放映包括她兩部國際獲獎不斷的新片《第三次求婚》和《娜娜：逝水年華》在內的歷年代表作，堪稱近年最強亞洲片單。

去年才以《茲山魚譜》拿下青龍獎影帝的薛景求，新作《王者製造》亮相台北電影節，他在片中飾演1名不得志的政治家，在李善均飾演的軍師獻計下，一路從政治邊陲爬升問鼎總統大位，他在登上巔峰之際，與盟友間的情誼也面臨考驗。電影眾星雲集，實力派演員同場飆戲，除了導演邊聖鉉（前譯卞成賢）在百想藝術大賞獲獎，趙祐鎭（前譯趙宇鎮）拿下最佳男配角外，薛景求也以精彩演出拿下影帝獎座。

產量豐富的洪常秀，今年再度帶著新作《小說家電影》回歸，電影描述1位作家拜訪後輩的書店，路上巧遇導演夫婦與女演員，而小說家想邀請女演員和她一起拍攝電影。本片今年在柏林影展拿下評審團大獎，加上剛拿下百想藝術大賞影后的李慧英與柏林影后金珉禧攜手，兩大影后同台絕對精采可期。

日本奧斯卡得主石井裕也新作《茜色如燒》將在北影首映，主角尾野真千子飾演失去丈夫後獨力撫養孩子與公公的單親媽媽，面對家中問題層出不窮，她在新冠肺炎疫情衝擊下要如何度過難關？本片除了拿下多項電影獎，尾野真千子還一舉奪得日本電影旬報影后，加上永瀨正敏、小田切讓等人客串，是今年最不容錯過的日片。

曾執導《銀之匙》、《白晝之雨》等漫畫改編電影的吉田惠輔，以自編自導的社會寫實片《空白》衝擊影壇，故事描述超市店長追逐偷竊未遂女高中生，卻造成她車禍身亡，死者父親為還女兒清白四處奔走，掀起失控風暴，本片由日本奧斯卡影帝松坂桃李和演出《小海女》的古田新太主演，還有柏林影后寺島忍、片岡禮子及田畑智子等金獎陣容加持，是日本電影年度強棒。

台北電影節也公布繼彼得波丹諾維茲和邱炯炯後的第3位焦點影人，是印尼導演卡蜜拉安迪尼，選片人洪健倫表示，卡蜜拉安迪尼是近年最受矚目的新銳導演，藉著她1年內連續兩部作品皆在國際重要影展獲獎的時刻，台北電影節將她的新作，加上2012年於北影國際青年導演競賽獲特別推薦獎的《海洋魔鏡》及第2部作品《舞吧舞吧，孩子們》的再次回顧，讓影迷重新認識這位別具視野與氣質的創作者。