暨南大學划船隊，獲男、女組團體雙料總冠軍。（暨大提供／廖志晃南投傳真）

暨南大學射箭隊，奪全大運金牌。（暨大提供／廖志晃南投傳真）

國立暨南國際大學學生，參加今年全國大專校院運動會，在划船、射箭、游泳以及空手道等4個項目，斬獲10金、5銀、2銅佳績，總共17面獎牌，創校史下最佳紀錄，總獎牌數名列全國各大專院校第10名，戰果輝煌，選手表現可圈可點。

暨大在划船競賽中，世界大學運動會國手徐銨檍，在輕量級單人雙槳艇及輕量級雙人雙槳艇，勇奪雙料冠軍打開勝利之門；暨大在划船項目總共囊括6金、2銀、1銅成績，並取得划船項目男子組團體總冠軍及女子組團體總冠軍，贏得雙料總冠軍殊榮。

暨大射箭隊挺進男子組反曲弓團體金牌戰，3名選手克服決賽場地與預賽不同、逆光及風勢等不利因素，以6：0的佳績大勝台北市立大學， 奪下全大運射箭金牌。暨大游泳隊在公開女子組50公尺、100公尺及200公尺蝶式獲得2銀、1銅。

空手道項目，蕭霈瑜繼去年在全大運勇奪公開組個人型金牌後，今年再以高超技藝奪下金牌，蟬聯2連霸戰績；隊友方冠霽及錢品竹靠著成熟的技術、堅定的求勝心與過人的體力，為暨大再奪2面金牌；邱筱雯則獲得對打第1量級銀牌。

蕭霈瑜表示，畢業後將繼續攻讀研究所，並且爭取加入國家代表隊，進軍亞運；她說暨大是沒有體育系的綜合大學，但在體育課程、社團方面，卻是面面俱到，經營出「精實的暨大體育」，她特別感謝暨大體育組空手道專任助理洪瑩珊，賽前提醒她注意動作的穩定、核心的轉換和步伐的定點，成為她奪金的最大推力。