謝姓男子不滿住家樓上張姓男子浴室漏水至他家，提告求償敗訴，雙方積怨未解。12年後謝男竟異想天開，跑到頂樓、拿電鑽直接鑽破張男家的天花板，害張男家天花板漏水，高雄地檢署偵結後依毀損罪將謝男起訴。

2009年家住公寓4樓的謝男天花板漏水，謝男認為是5樓張家的浴室地板漏水所致，向張男提告求償7萬元，法官認定張男無責，判謝男敗訴確定。

謝男與張男積怨未了，去年10月，謝男持鑽頭35公分長的電鑽，跑到公寓頂樓展開報復計畫。原本謝男預計對準自家水管，要害張男住處天花板漏水，沒想到失手、電鑽直達鑽透張男住家客廳天花板，結果謝男只要在家用水，張男住家天花板就會滴水

張男登門理論，謝男還嗆「我也要讓你嘗嘗滴水的滋味」，氣得張男報警提告。

謝男偵訊時辯稱，原本只想教訓張男，不是故意要鑽破他家的天花板，純粹是過失。檢方認為，謝男不具水電背景，胡亂朝張男家天花板亂鑽洞，案發後還嗆聲要張男嘗嘗漏水的滋味，可見是有計畫破壞張男房屋，具有不確定故意，偵結後依毀壞他人建物罪起訴。