雪管處將在暑假舉辦青年自然營隊。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處將在暑假舉辦青年自然營隊。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處舉辦理第14屆Youth Camp─探索雪霸國家公園活動，提供高中及大專院校學生向自然學習的營隊活動，將於5月13日起受理網路報名，活動日期訂於7月12至14日、7月26至28日及8月17至18日，分別於武陵、觀霧及雪見地區舉辦3梯次活動。歡迎有興趣的高中、大專生報名參加。

雪管處這個暑期青年營隊活動，分別在雪霸園區的三個遊憩區辦理，每個遊憩區具有不同環境、生態特色。其中，武陵地區活動內容包含露營、炊食技能學習、生態環境解說、體驗登雪山東峰、夜間生態觀察及七家灣溪臺灣櫻花鉤吻鮭科學調查體驗等活動。

觀霧地區活動內容包含野外生態監測技能學習、蛾類、昆蟲調查、地景觀察學習、野生物調查數位工具-iNaturalist操作。雪見地區活動包含露營、炊食技能學習、原住民文化的學習、古道巡禮及21公尺攀樹、定向體驗。

雪霸處表示，3梯次活動有動態的體能挑戰、也有靜態的科學調查學習，學員可以依自己喜歡的屬性，選擇參加適合的營隊梯次。每梯次的營隊活動設計，都期望喚起大家對自然的喜愛和對生命的崇敬，而能夠珍惜自然、保護自然。

雪管處說，每梯次開放4個名額，提供全國清寒學員及轄區原住民參與。相關活動行程及簡章請至雪霸國家公園網站下載， 5月13日早上9時起開始報名，本活動一律採線上報名；報名網址https://portal.spnp.gov.tw/registration 洽詢電話：（037）996100轉856，解說教育課卓小姐。