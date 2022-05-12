侯友宜說，確診者快篩陽視同確診措施必須由被動管理變成自主防疫，3大類對象需要啟動家戶照護、簡化通報改善。（衛生局提供）

疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布，今日起居家隔離、自主防疫和居家檢疫3種人實施「快篩陽視同確診」措施，若經視訊診療判讀為確診後，便可透過系統上傳確診通報。不過，新北市長侯友宜今點出「遠距門診量能有限」、「排擠各類症狀診療需求」、「程序繁瑣」、「判定結果造成醫病緊張」、「數位落差」5大問題，盼中央正視改善。

侯友宜說，他昨日晚上跟醫院診所用電話、視訊了解「快篩陽視同確診」措施整備情況，今天一早也到三重聯醫視察，發現許多問題，若問題不解決，將會一團混亂。

侯友宜表示，遠距診療門診量能相當有限，民眾預約不容易，且會排擠各類有症狀需要遠距診療的民眾需求，另外醫師也必須要一一核對相關資訊，程序繁瑣，第一線醫護同仁已經很忙碌，工作量又增加，還有判定結果與否，光靠照片認定，意見分歧，恐會造成醫病關係緊張。此外，有數位落差者難以實施遠距們者，新北市還有很多長者不會用視訊，要如何進行遠距門診，長者抱怨連連。

對此，侯友宜也提出解決方式，盼解除上述五大困境。他表示，以3大類別而言，需要啟動家戶照護、簡化通報，針對居家隔離3＋4的對象，也就是居家隔離、自主檢疫2類對象實施同一醫療體系收治治療，因為這2類人關係親密，統一由同一處醫院、診所、衛生所負責照顧，都在同一醫療體系下進行家戶照護，一次服務到位，而醫院接收後則採「直接判讀」通報，簡化流程。

侯友宜說，確診者快篩陽視同確診措施必須由被動管理變成自主防疫，針對侷限的3類人，若他們提出快篩陽照片就要選擇相信，直接進行通報。若是懂得遠距使用的人，可以選擇用新北icare、LINE等軟體，若有數位落差者，拍照後可委託非居隔家人送達資訊，讓負責的醫療團隊可以接續服務，將可減輕醫護同仁負擔。

侯友宜說，面對新北海嘯型疫情來了，中央步伐必須快，做事清楚簡單明瞭，才能度過難關。