宜蘭縣今天（12日）新增確診數有1186人，累計全縣已有1萬739人染疫，為紓解醫院急診室人潮暴增問題，縣府與醫師公會、各診所合作，有24家診所設立「就醫綠色通道」；宜蘭縣確診數在今天破萬，12鄉鎮市中染疫人口最多是宜蘭市，南澳鄉確診數雖然是第四低，但因人口少，萬人確診率約有779人，是全縣最高。

縣長林姿妙表示，因疫情仍然嚴峻，縣內有24家診所設立就醫綠色通道，讓高溫急症或生命徵象不穩定的病人優先看診。24家診所以有兒科醫師駐診的診所為主，服務對象除了孩童，也包含成年人、長者。

校園疫情部分，今天新增確診學生數199人、教職員工20人，累計已有1815名學生、152名教職員染疫。

衛生局統計至昨日，宜蘭縣確診人數前三高的鄉鎮市依序是宜蘭市1888人、羅東鎮1524人、冬山鄉1189人，前三低依序是大同鄉178人、三星鄉410人、壯圍鄉411人。

南澳鄉467人，雖然是全縣第四低，但人口少，因為喜宴群聚等案，導致多人染疫，萬人確診率約有779人，遠高於宜蘭市的199人。

宜蘭縣衛生局長徐迺維解釋，個案數的高低不代表整個狀況，原因在於病毒感染快速，一不注意個案數就會比較多，整體而言，確診人數多寡與居民數、外縣市往來密集有關。