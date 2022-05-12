台灣直播帶貨市場成熟，臉書粉專擁有30萬粉絲的直播主網紅夫妻檔《Halo-Mavis國際連線》，創下全球國際精品Karl Lagerfeld首度與台灣直播主合作第一例，短短 2.5小時銷售13000個以上的精品包款與衣服，創下8千萬業績，吸引超過9.8萬則留言、2萬次分享，首度直擊卡爾紐約總倉就創下驚人紀錄。

「卡爾」早在半年前就邀請亞洲知名帶貨直播主赴紐約總倉，而台灣直播代表則是Halo-Mavis網紅夫妻檔，兩人11日在臉書po文表示，歷時半年的籌備、規劃，終於圓滿完成，強力展現了新時代直播銷售形式對客群最直接的觸及率，期待下一次更狂的突破！對於台灣直播產業躍上國際舞台，他們開心說：「可以很大聲的說We Come From Taiwan！」

其中卡爾經典相機包更是創下60秒突破1200個下單超狂新紀錄，網友狂刷留言「內裏好可愛喔！」、「真的是純的卡爾」、「趕快下標」，直播時面對網友疑問，Mavis不僅協請卡爾紐約店長出面回應，更於留言處表示「只售正版，且會開立統一發票」，不到3小時就創下8000多萬營業額。