桃園救護義消集資送雞蛋給護理師、消防隊員補充營養。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

新冠肺炎本土確診數居高不下，站在第一線守護民眾的消防醫護人員飽受巨大的身心壓力，桃園市消防局第四大隊救護義消集資購買慰問品送給桃園國軍總醫院及消防分隊，期盼大家一起做好健康維護和防疫工作。

消防局第四大隊救護義消副總幹事暨龍潭救護義消分隊長巫秀欽、大溪救護義消分隊長楊秀貞等人集資購買170箱雞蛋，趁國際護理師節這天，送給桃園國軍總醫院護理師及消防分隊每人一盒雞蛋，讓前線人員在卸下防疫戰袍時，也能補充體力持續奮鬥。

消防局第四大隊大隊長郭百倫表示，正值疫情升溫期間，消防及醫護人員都在防疫的第一線守護著民眾，除了身心的壓力、肩負的責任外，民眾的期許更是前進的動力，救護義消平時除自發性擔任志工，協助消防勤務外，又因近期疫情有升溫趨勢而提出捐物資替消防醫護人員加油打氣實屬可貴，即使無法像消防人員一樣實際投入防疫工作，但暖心的舉動卻為此注入了溫馨的氣息。