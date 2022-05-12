原相(3227)今日舉辦法人說明會，第一季受到疫情、戰爭等宏觀經濟問題影響，營運表現不如預期，單季每股獲利0.9元，展望第二季，原相預計營收成長落在10~15%，毛利率也會再相較第一季上升，但因為今年面臨嚴峻的宏觀經濟挑戰，故全年營收要相較去年成長是有難度的。

發言人羅美煒表示，原相第一季受到疫情、戰爭等問題，需求比預期弱，也導致營收低於預期。原相第一季產品比重，滑鼠占比50%、遊戲占比13%，其他產品37%。

原相第一季營收為13.93億元、季減少15.2%、年減少37.9%；稅後淨利為1.14億元、季減少29.9%、年減少72.7%；每股稅後盈餘為0.9元。單季毛利率為53.7%、與去年第四季相同、相較去年第一季下滑3.5個百分點；營業利益率為4.8%。原相第一季業外收益約6800多萬，主要是因美金升值所致，故其中有5000萬來自匯兌利益。

展望第二季，各產品上，原相預估滑鼠、安防營收會有雙位數季增，遊戲機因為客戶缺料問題依舊，但還是會比上季好一點；另外，消費市場還是疲軟，故穿戴、OTS(光學追蹤感測器)產品都會減少；毛利率則在產品組合、匯兌貢獻下，單季毛利率預估將落在54%左右，會比第一季好，營業淨利率10~15%。

羅美煒表示，目前疫情、通膨以及戰爭問題持續，導致客戶端都比較保守，故第二季需求回升速度比先前看到的慢，預計營收成長落在10~15%，只是，上述三大宏觀經濟問題必須持續關注，其對客戶需求還是有比較大影響。

羅美煒表示，今年大環境挑戰大，包括疫情、戰爭以及通膨等，加上已經處份原睿予聯發科(2454)旗下達發科技，也因此，全年度營收要比去年成長，是有挑戰的。

產能上，羅美煒表示，目前晶圓廠產能還是很緊，持續盡全力爭取，於漲價部分，會盡量和客戶談，但不一定可以100%反映。

原相目前尚無庫藏股計畫，但會持續關注。