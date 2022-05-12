原相(3227)今日舉辦法人說明會，由於其在3月底宣布出售旗下TWS晶片廠予聯發科(2454)旗下達發科技，也成為今日法說會關注要點之一，發言人羅美煒表示，綜觀TWS(無線藍芽耳機)需要足夠大規模才有足夠競爭力，透過整併，可有利雙方在TWS領域的發展，且原相也可以更專注在感測晶片產品上。

羅美煒談到，原相之所以決議將轉讓原睿，主要是因為TWS產業往更先進製程發展，需要投入的人力、研發都會大幅增加，整個TWS是需要足夠大規模才有足夠競爭力，儘管原睿產品做得不錯， 但規模依舊不夠大，透過整併，可以有利雙方在TWS領域的發展，除此之外，由於原睿專注TWS產品和原相的感測產品相關性低，也因此，原相在轉讓原睿後，也可以更專注感測相關產品上。

羅美煒表示，原相在3月底公告，將轉讓原睿給聯發科其下達發科技，雙方已經簽訂股份轉讓，故自4月開始，原睿的營收、費用都不用列入原相財報，目前還在審議階段，故處分利益未列入預估，以往原睿占比原相營收都不到10%。

聯發科(2454)旗下子公司達發科技在3月底公告，斥資9.01億元，取得原相子公司原睿91.05%股權。此次交易完成後，原相將無持有任何原睿股份，處分利益預計今年中完成交割後認列，依原相股本14.37億元來算，預計可貢獻每股獲利約5元。

達發成立於2021年，結合兩家聯發科子絡達科技、創發科技，提供無線及寬頻通訊的系統及晶片完整解決方案為主，主要產品線有藍牙無線音頻系統解決方案、全球導航衛星系統晶片、光纖網路網關與路由解決方案、乙太網交換器晶片，及各類相關技術應用的產品，達發的TWS(真無線藍芽耳機)SoC市占率更是全球第一，客戶囊擴Sony、小米、蘋果Beats以及JBL。

TWS耳機市場規模在未來幾年持續有高度成長性，且預計將會和5G浪潮同步升起，加上目前5G機款多數取消3.5mm耳機孔，並支援藍牙5.0版本，藍芽5.0傳輸速率是藍芽4.0的2倍，傳送速度達到2Mbps，可以滿足FLAC、WAV等無損音樂格式的播放需求，故TWS耳機代替有線耳機的需求也會持續增多，加上後續隨著技術更加成熟以及產業鏈漸趨完善，未來幾年成長空間可期。