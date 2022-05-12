鈞興-KY(4571)第一季營收為6.68億元，年減8％，稅後淨利0.83億元，年減35.28％，每股稅後盈餘1.57元。由於第一季客戶因晶片短缺與航運干擾而調整拉貨排程，導致部分訂單遞延出貨，而擴增研發團隊、越南新廠人員招募等相關費用增加，且去年客戶提前備貨基期較高，導致第一季營收及獲利較去年同期下滑。

第一季電動工具、園林工具、減速設備等營收占比為76.71％、12.09％、3.36％。受惠全球工業自動化趨勢，推升全球工業機器人應用發展，帶動鈞興機器人應用的高精密齒輪、諧波減速器產品需求，第一季高精密齒輪、諧波減速器產品合計銷售金額年增206.16％，占整體營收比重攀升至2.61％。

受到原物料、船運價格等影響，第一季毛利率30.68％，為兩年來單季最低，但仍站穩在30％之上。該公司持續拓展高階市場應用發展與擴大業務銷售版圖目標，推動諧波減速器導入電動助力車(E-Bike)中置電機的應用開發、擴增台灣研發中心專業人才，並加大越南新廠人員招募計畫，使得費用增加，單季營業利益0.94億元，年減3成。