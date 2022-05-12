鴻海(2317)今（12）日召開線上法說，董事長劉揚偉表示，目前四大產品線能見度略優於3月，其中電腦終端產品需求將上調，但2022年展望仍維持大致持平看法不變。由於產品組合及匯率有利，認為第二季毛利率可望優於首季，上半年及全年毛利率亦可望優於去年同期。

鴻海對2022年營收成長展望不變，預期將與去年約略持平，但調升電腦終端產品展望，自約略持平調升至成長3～15％，其他產品展望則不變，預期元件與其他產品成長逾15％、雲端網路產品成長3～15％，消費智慧產品約略持平。

劉揚偉表示，在市場不確定性較高時，集團對營運展望通常較審慎，但若就目前最新情況檢視全年展望，認為四大產品線能見度優於3月。其中電腦終端產品，無論是PC、NB及平板需求都會上調，自約略持平調高為顯著成長。但全年展望仍維持大致持平看法不變。

針對美國聯準會升息縮表對營運的影響，劉揚偉表示，雖然通膨已在3月觸頂略降，但俄烏戰爭及美國就業市場仍然吃緊，認為通膨將持續維持高檔，對終端市場產品需求一定會有影響，特別是低階產品將首當其衝。

劉揚偉指出，鴻海產品多為中高階產品、影響相對較小，目前並未感到有影響，但後續仍將密切注意變化。整體而言，由於集團擁有多元產品組合、分散園區、經驗豐富且苦幹實幹的團隊，因此目前營運受影響不大，對第二季及全年展望不變。

對於影響集團毛利率的因素及展望，劉揚偉指出主要有4項，包括產品組合變化、匯率、通膨導致成本增加、3+3投資造成的折舊及無法立即帶來營收貢獻的費用支出等，其中以產品組合變化影響程度最大。

劉揚偉表示，產品組合及匯率2因素目前看來均對毛利率產生有利影響，通膨造成的成本增加短期則會稀釋毛利率表現。整體而言，認為第二季毛利率相對穩定、可望略優於首季6.02％，上半年估優於去年同期的5.92％、全年亦可望優於去年的6.04％。

電動車布局進展方面，劉揚偉表示，除了已正式取得Lordstown Motors俄亥俄州廠，下半年將量產Endurance電動皮卡車款，零組件主要由Lordstown採購，鴻海會提供部分電池模組，但雙方會共同開發新車推向全球市場，主要會由MIH平台供應鏈提供零組件。

其他合作案則依進度進行中，旗下鴻華先進自主開發的電動巴士MODEL T今年在台出貨預計可望超過100台。與泰國國家石油（PTT）的合作案預計5月完成工廠選址、7月動工，目標2023年底前完成建廠、2024年開始生產。

而Fisker預計2024年進入量產，該車款將成為俄亥俄州廠主要生產產品。攜手全球第四大車廠Stellantis（STLA）的合資軟體公司Mobile Drive已於去年底成立。而預計明年量產的Model C車款，出貨目標暫訂為5千～1萬台，目前仍在與客戶努力洽談中。

對於近期國內疫情升溫，劉揚偉表示，隨著疫情朝輕症發展態勢明確，全球多數國家均朝與病毒共存方向努力。目前雖有零星確診個案，但對台灣各廠區營運沒有重大影響。11日集團員工新增確診74人，但台灣廠區僅12人來自廠內感染，顯示廠區防疫措施相當有效。

劉揚偉指出，鴻海很早就採取分組分流、樓層網格化、禁止跨廠區等方式降低感染風險，並鼓勵同仁加強疫苗接種，目前已有82萬員工完成2劑、71萬員工完成3劑疫苗施打。同時，過去半年均免費提供快篩試劑給員工，平均每周提供每位員工1劑快篩。