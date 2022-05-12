8點檔《一家團圓》再傳出疫情，劇中飾演余秉諺媽媽的林佩君今在臉書公布PCR陽性確診消息；大反派江宏恩今快篩也呈現陽性，目前正前往做PCR。而陳冠霖原先預計今天要回劇組拍攝，沒想到兒子學校有人確診，兒子也確診，他為密切接觸者，必須再進行第二次隔離，持續向劇組請假。

據知，江宏恩今日進三立拍戲，進行例行快篩竟出現2條線，身體狀況一切正常，唯有喉嚨有點癢癢的，劇組已經讓他回家休息，他也已經預約PCR。

江宏恩經紀人表示，今天下午兩點，江宏恩前往三立攝影棚準備拍戲，例行到櫃檯簽名領快篩劑，當場篩出兩條線嚇一跳，於是再篩一次還是兩條線。經紀人說他請江宏恩默默回車上不要接觸到其他人群，並且也前往醫院做PCR，預計明天結果才會出爐。而因為今天江宏恩的戲分多，劇組也因此做了緊急應變。目前江宏恩身體狀況很好，精神飽滿，只有輕微咳嗽。

經紀人說江宏恩15天前才剛打完第三劑，現在應該是抵抗力最強的時候，且他每天除了拍戲外基本上都沒有私人外出行程，居然還會染疫，他們也覺得相當驚訝。

面對2次隔離，陳冠霖也在臉書上抒發心情，表示現在應該在錄影了，人生總是充滿驚喜，但也樂觀的說永遠都是最好的安排。