大千護理部延續護理之愛，送禮物到聖方濟育幼院給小朋友。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗大千醫院為慶祝護理師節，並感謝護理人員平日辛苦，舉辦一系列護理師節活動，除了票選優秀護理師、護理長及專科護理師予以表揚，也在護理師節當天由院長徐千剛及各主治醫師擔任飲料快遞員，將飲料送至護理站，讓辛苦的護理人員又驚又喜。

除此之外，大千護理部也發起愛心募捐活動，為後龍鎮聖方濟育幼院的小朋友們送上他們期待已久的禮物，希望透過行動可以延續護理之愛。

徐千剛表示，今年選出的優秀護理師、護理長及專科護理師共32位，每位都有專業的臨床照護能力，並且視病猶親、當責盡心，獲得病人、家屬及院內同仁的高度肯定。

其中，在待產室服務的護理師吳佳君，面對事情總是義不容辭，某次下班時間已到，但待產室接到一位從他院轉診過來產後大出血的媽媽，吳佳君主動留下幫忙大夜班的同仁處理緊急情況，有條理的協助醫師救治病人，過程中也不斷安撫病人，順利完成整個醫療處置。

在外科病房服務的專科護理師賴秀鈴，親切及貼心的態度總讓病人笑口常開，有一次照顧一位85歲罹患大腸癌的奶奶，雖然奶奶手術後恢復良好，但一直沒胃口、不想吃東西，賴秀鈴專科護理師在與她聊天的過程中，發現奶奶很想吃蒸蛋，隔天上班時就特地煮了蒸蛋給她吃，奶奶開心又感動的吃完，出院後還不時地回來探望賴秀鈴專科護理師，也對她煮的蒸蛋念念不忘。

此次藉由護師節活動，護理部也將愛心送至聖方濟育幼院，護理部主任解旻容表示，護理人員手工製作心願卡片了解小朋友想要什麼禮物時，其中一位十歲的小男孩表示想要一台英文翻譯機，大家很好奇年紀小的他為什麼需要這個禮物，經了解才知道從小與外曾祖母相依為命的他，隨著外曾祖母年事漸高，已無力照顧他，因而進入育幼院並協助出養的媒合，終於在去年一對國外的夫婦有意願收養小男孩，雖然與外曾祖母有許多的不捨，但他仍然勇敢面對即將改變的生活，因此希望有一台英文翻譯機能夠幫助他順利適應出養後的生活。他的故事讓大家動容，因此護理部主管們熱心協助他獲得英文翻譯機，也送上大家滿滿的祝福。