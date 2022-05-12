2021台灣運彩木蘭聯賽盃足賽原訂本周六（14日）下午在國立體大進行冠軍戰，不過花蓮女子隊因為球員確診與匡列未符合出賽標準，為保障參賽球員、觀眾與工作人員之健康，中華足協今天宣布這場花蓮與台中藍鯨之戰延期，更動後之時間場地將另行公告。

因應新冠疫情再次升溫，足協於上月27日公布賽事最新防疫指引與應變規範，針對出賽人數部分，規定非守門員之球員至少12人、守門員至少1人、教練至少1人，滿足上述人員條件，始達比賽正常進行之標準。球隊若因確診或匡列人數過多，無法滿足前述出賽條件，主辦單位將主動進行停賽，不以惡意棄賽論，並協調後續復賽賽程。

本季木蘭聯賽則已開踢4輪，在4月30日排定的第3輪賽事，就有新北航源vs.台中藍鯨與花蓮vs.台北熊讚兩場比賽，因為有球隊受疫情影響無法達到出賽人數規定而延期舉行。

本次木蘭聯賽盃原訂去年進行，但去年下半年疫情降溫復賽後，國內賽事太過密集，遂延到今年舉行，由7隊角逐的單淘汰賽事已剩下最後的冠軍戰。這項賽事於前年首度舉辦，由花蓮抱走后冠，並成為該年聯賽、盃賽的「雙料冠軍」。