高市府積極推動交通建設，軌道建設4線齊發，高雄市副市長林欽榮12日前往輕軌大順路段C23站工區視察，高雄市捷運局表示，輕軌工程可望配合「2022台灣設計展在高雄」活動，提前於今年10月上旬，將通車營運路線延伸至C24站的階段性通車，並於2023年底完成全線完工通車，以達成輕軌成圓的目標。

高雄市副市長林欽榮12日視察輕軌大順路段C23站工區，同時瞭解輕軌工地的防汛整備作業及11日大雨對輕軌工地影響，並聽取捷運局今年通車路段C20~C24工程進度簡報。

高雄市捷運局表示，目前美術館路段與大順路段共5個工區，各區施工進度達近60%，現階段先行施作的雨水箱涵重建工程，已於今年5月汛期來臨前全部完成，且各工區進度均能穩定超前週目標約3%，輕軌工程可望配合「2022台灣設計展在高雄」活動，提前於今年10月上旬將通車營運路線延伸至C24站。

高雄市捷運局考量接下來汛期對工程推進及對交通影響，規劃屬於明年底通車的大順路段各工區暫先以AC回鋪路面恢復車輛通行。

另外高雄市捷運局特別說明輕軌C23車站進度，目前車站結構體工程，包含地樑、鋼柱、基礎均已完成，尚餘月台版澆置鋪設及後續站體裝修，預計於7月初完成車站工程。

林欽榮勉勵輕軌施工團隊，因汛期將至，務必持續做好工區各項防汛整備作業；另指示汛期對道路交通和工程推進造成一定程度影響，請輕軌施工團隊將原先規劃明年底通車的大順路段B、C、D各工區，於雨水箱涵改建完成後，接續拆除施工圍籬，並跨局處合作由工務局養工處暫以AC回鋪路面，恢復車輛通行。

高雄市捷運局表示在防疫、防汛同時，保持最大施工能量持續衝刺，並時刻監控交通維持順暢，以期順利達成輕軌今年10月階段性通車目標(C20~C24路段)，並於2023年底完成全線完工通車的任務，以達成輕軌成圓的目標。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)