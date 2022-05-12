今年5月7日夜間有人刻意結合6日國道裝有快篩劑貨車與工程車車禍事故，在PTT散布「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容，高雄市政府得知後震怒並舉發。因內容與文中所引用的交通事故新聞報導完全不符，屬於有心人士杜撰言論。高雄刑大循線追查為李男(40歲)所發布，10日到案說明，李男坦承發布此文章但表示早已刪除，警方訊後移送高雄地檢署偵辦。

因日前有國民黨籍彰化縣議員未經查證，於通訊軟體發送關於快篩不實訊息，雖已公開道歉並收回言論，但PTT出現相關造謠文章，使高市府不禁懷疑是系統性手法，刻意藉由防疫緊張時刻混淆視聽，擾亂社會秩序、並打擊防疫人員士氣。隨後對此震怒並由衛生局向高雄刑大舉發。

高雄刑大接獲舉發，立刻偵辦此造謠文章，經清查網路足跡，掌握特定對象，於5月10日通知李嫌到案說明。李嫌供稱已自行刪除該文章，但並沒有交代發貼文的目的，全案將依涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲社會大眾，針對有關疫情的訊息，未經查證，切勿逞一時之快，因而誤觸法網而後悔莫及。