台南共照雲將啟用全台唯一AI影像辨識快篩，陽性直接安排視訊看診。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

今天起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象快篩陽性，經醫事人員視訊判定即視同確診，不須經過PCR篩檢，台南市長黃偉哲說，明天上午9點，台南共照雲將啟用全台唯一AI影像辨識快篩，陽性直接安排視訊看診。

衛生局長許以霖表示，根據中央指引，三類民眾快篩陽性後，需將快篩試劑連同健保卡一同拍照上傳，方能預約醫師視訊看診。視訊時，民眾還需提供居家隔離證明書，或由醫師經過多重系統認證，才能證明三類身份，流程冗長，考量民眾染疫的擔憂和現行居隔單困境，便利數位化流程有急迫需求。

為方便民眾找到視訊看診診所，今天先公布全市快篩陽性視訊門診清冊，另也和成功大學、先進醫資、好想工作室合作，將於明天透過「台南共照雲」@LINE官方帳號，推出人工智慧影像辨識快篩試劑結果功能，確認民眾身份和快篩陽性後直接安排醫師視訊，便民又避免浪費醫療量能。

台南市確診民眾如有收到邀請加入[email protected]「台南共照雲」的簡訊，請加入並註冊綁定，以便進行疫調及居家照護評估。

黃偉哲說，民眾加入「台南共照雲」註冊綁定 後，即可判斷是否為三類對象，並以AI智慧影像辨識初步確認快篩陽性，直接安排醫師視訊，一條龍服務。

這套人工智慧快篩影像辨識技術由成大醫院院長沈孟儒主持的成大防疫科學中心開發，系統能即時識別民眾快篩檢測結果，部份因照片品質或快篩結果反應不明確等情況，系統也將立即傳訊成大醫學院醫護專業團隊判斷，力求快篩結果判讀正確性，協助快篩陽性民眾盡速接受視訊看診，把握就醫黃金時間。