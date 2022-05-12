祥碩(5269)今(12)日舉辦法人說明會，第一季財報表現優於預期，每股賺12.28元，毛利率也持穩在53.7%，展望第二季，總經理林哲偉表示，傳統淡季加上目前有戰爭、疫情等宏觀風險，對於第二季保守看待，但下半年在新品和期望大陸疫情後標案陸續開標下，會有比較正向的發展，預計下半年毛利率會持穩在50~55%。

祥碩第一季合併營收為14.63億元、季增加24.9%、年減少7%，單季稅後淨利8.49億元、季成長19.4%、年增加19%，創單季歷史第三高，每股淨利為12.28元。單季毛利率為53.7%，與去年第四季持平、年減少3.5個百分點。

林哲偉表示，全球宏觀經濟風險升溫，目前歐洲因地緣關係，整體需求很弱，亞太、大陸市場也受通膨、封控影響，相關問題都會衝擊到第二季財報，整體狀況應該要到5月中、月底才有看到比較好。

林哲偉進一步談到，目前大陸因為疫情關係，訂單能見度比較差，加上第二季本來就比較淡，以PC產品來說，今年需求應該不會像前幾年強，消費性產品會比較弱，整體會比較平向、往下發展，所以現階段保守看待，但單季不會下滑得太誇張，下半年則希望在新產品投入、大陸標案開標下，有比較正面的發展；因為疫情、戰爭以及通膨並不是在原先的預期中，確實也對舊的產品線上需求產品變化，祥碩盡量推進新產品進度，降低上述三大負面因素的衝擊。

林哲偉表示，目前AMD、Intel都擴大PCI Gen4應用，祥碩Gen4目前已經拿到美國市場認證、Gen5符合進度發展中，希望2023年可以有實質貢獻；代工部份，目前祥碩新規格將打進最大ODM客戶(即AMD)高階產品，雙方關係會越來越緊密，再加上上一代中階、低階，可以說幾乎100%由祥碩提供，祥碩目前都按照廠商需求，發展也都符合進度；另外，USB 4.0 Device會和ODM客戶合作。

毛利率部分，林哲偉表示，祥碩近年來持續優化產品組合，一路從40%往上拉，也預計下半年毛利率會持穩在50~55%，目前祥碩自有品牌佔比營收約40%，後續會再加強自有品牌力道，今年有機會到看自有品牌、ODM都可以有機會成長。

產能上，林哲偉表示，28奈米目前還是很緊張，但陸續有再拿到合作的產能，且隨著轉入28奈米的產品越來越多，長期55奈米的需求會會變少，但現在依舊持續在爭取，目前製程轉28奈米的掌握度也不錯，28奈米的產品貢獻會越來越大，2023年、2024年都可以明顯看到。