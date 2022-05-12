千興(2025)第一季獲利3.65億元，季增2.7倍、年增8.4倍，基本每股盈餘1.3元，相較去年同期0.14元、去年第四季0.35元成長，並創下歷史單季獲利新高。目前客戶買盤比較觀望，不過近期大陸各地疫情逐步緩解，加上電動車的趨勢，不銹鋼需求未來幾年仍持續成長。雖然外資一個多月來連續賣超棄守，但千興低位階特性獲投資人青睞，漲停爆出十個月以來新高量，跳空鎖住5.8元，連3天收紅，站上所有短均。

千興第一季營業收入5.33億元，季減42.32%、年增19.07%，營業毛利0.19億元，季減83.37%、年減58.45%，營業利益0.09億元，季減90.39%、年減74.17%，稅後淨利3.65億元，季增270.36%、年增846.44%，基本每股盈餘1.3元，相較去年同期0.14元、去年第四季0.35元成長，並創下歷史單季獲利新高。

千興主管電訪表示，公司主要內銷，客戶外銷歐美，對大陸封城封控影響不大。而四月份俄烏戰爭影響，不銹鋼價格有漲一波，但下游客戶接受度不高，五月有降價開盤，沒有延續四月漲勢，目前客戶買盤比較觀望。

千興4月營收1.71億元，年增104.22%、月增1.75%；前4月營收7.04億元，年增32.50%。

千興新任副總經理，由大億交通工業製造股份有限公司採購課長葉志冠接任，於6月1日起生效。

千興因棄置廢棄物案件，原為錄案列管場址，經行政院環境保護署審認後，於111年5月3日完成「廢棄物棄置案件管理系統」解除列管事宜。公司先前評估廢棄物清理進度，預期未來已無對清償此義務所需之重大支出，已於民國111年3月將高估的負債準備3億5502萬元迴轉。公司於111年4月11日提報開挖相關佐證文件，經台南市環境保護局查驗本案廢棄物已清理完畢，且所提客土檢測資料低於土壤污染監測及管制標準，經行政院環境保護署審認後，解除列管事宜。

因隨著主要生產國菲律賓雨季逐步結束，印尼鎳出口增加，鎳礦、鎳鐵供應緊張的狀況獲得緩解，以及國際宏觀因素下美元指數維持20年來高點附近震盪，美元持續走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，加上主要消費國大陸在COVID-19疫情管控封鎖限制下，物流運輸持續受阻，下游電解鎳開工率下降，不銹鋼需求疲弱，新能源電動汽車生產受限，市場對需求前景顯得較為悲觀，全球鎳較低的庫存擔憂也有所緩解，上周LME註冊倉庫鎳庫存增加了612公噸，致倫敦(LME)周三鎳價下跌。

不過近期大陸各地疫情逐步緩解，加上電動車的趨勢，不銹鋼需求未來幾年仍持續成長。