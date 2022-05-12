世界衛生組織（WHO）周三表示，全球已經有十多個國家檢測到Omicron亞變種病毒BA.4和BA.5，這些嚴重突變的病毒株導致全球爆發零星疫情，但目前的傳播率仍低。

世衛新冠病毒技術小組負責人Maria Van Kerkhove表示，目前已在至少16個國家檢測到BA.4確診病例，但不到700例。至少有17個國家發現BA.5感染病例，但僅有300多例。

Van Kerkhove表示，相較於Omicron原始株，雖然這兩個亞變種病毒並沒有讓人類的病況加重，但它們似乎更具傳染性。世衛組織將密切監測BA.4和BA.5，以確定它們是否會取代BA.2成為全球主要的流行株。她並表示，BA.4和BA.5在南非的檢出率特別高。

此外，Van Kerkhove表示，另一個名為BA.2.12.1的Omicron亞變種病毒已經在23個國家出現。