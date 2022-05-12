慧榮科技(SIMO)專為陽明交通大學電機學院打造的「創新設計未來實驗室」今(12)日正式啟用，以最先進的電子實驗設備提供學生更佳的教學實驗環境，激發創造潛能，希望為IC設計產業培育更多優秀的研發人才。

慧榮總經理苟嘉章表示，陽明交通大學是台灣名列前茅的頂尖大學，更是培育IC設計研發人才的重要推手。慧榮近兩成的員工畢業於陽明交通大學，包括許多中、高階主管和研發人員。我深信產學合作對企業、對學校及學生帶來雙贏，很高興能與陽明交通大學合作，共同為IC設計人才的培育做努力。

陽明交通大學校長林奇宏表示，慧榮科技是全球最大的快閃記憶體控制晶片供應商，為IC設計人才提供絕佳的國際發展舞台，是許多電機相關系所畢業生夢想進入的大企業，也因此我們和慧榮科技目前有多項產學合作計畫正在進行。感謝慧榮科技此次為電機學院所打造的未來實驗室，也希望未來雙方能有更多的合作，達成學校、學生與企業三贏的合作關係，共同為半導體產業挹注更強大的研發動能。

陽明交通大學電機學院院長唐震寰表示，實驗室是培育學生創新與研發能力的重要學習場所，好的實驗設備能大幅提升教學成效。我們非常鼓勵學生多創新設計，勇於實驗驗證成果。慧榮科技的「創新設計未來實驗室?提供電子實驗所需的函數產生器和數位示波器。先進的機種為學生提供更直觀的觸控式操作介面，也提高了實驗的效能與精準度，同時讓所有學生在上課時皆能自行操作一組實驗設備，大幅提升教學、學習與研究品質，嘉惠所有電機相關系所學生。