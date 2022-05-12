台中市的治安狀況不是墊底、就是倒數？市議員楊典忠、江肇國質詢指出，根據最近媒體的3次民調，台中市民對治安滿意度在六都中排名不是第三名、就是墊底，但警察局自己編列經費做的民調卻不公布，質疑是否因為數字太難看？治安滿意度與市長施政滿意息息相關，施政就該公開透明。

台中市副市長陳子敬表示，去年台中市因發生瑪莎拉蒂惡煞暴打男大學生的事件，可能使得民眾對治安觀感不好，但數據顯示，台中市去年重大刑案發生數枚增加，民調有時起、有時落，只是參考。楊典忠則說，根據遠見雜誌、天下雜誌等媒體民調，台中市治安滿意度排名在六都中第三名，媒體的民調可以公開，但市府花人民公帑委外做的民調卻不公開，難道台中市的治安見不得光？民調結果不能黑箱作業，既然市府用預算，就該接受監督。

江肇國則說，他今年3月就聽說警察局第一分局的治安滿意度從過去第一名跌到倒數，向警察局調閱資料，卻被以各種理由拒提提供；警察局利用公帑做的調查應讓民眾知道，若不願公布，乾脆刪除這些民調預算。

楊典忠更強調，市府研考會每年編列200萬經費，委託民調機構進行政策推動滿意度調查，去年的結果以食安滿意度79.5％最高、社會福利66％居次，而治安52.2％最低，且市民對治安不滿意的比例高達40.6％，跟2020年同期相比減少21.7％，台中市治安出了什麼問題？警察局長蔡蒼柏表示，台中市警局的資料全部都可以公開、也能提供議員，僅有警政署的資料不能公開；台中市去年包括肅槍、打詐、取締流氓及取締槍械成效都第一。