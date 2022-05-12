台北市長柯文哲2015年成立道路挖掘管理中心，進行道路統一挖補，減少重複挖補情形。台北市議員李明賢調閱資料發現，當天核發路證、廠商當天施工開挖情況，難道是超光速跑完公文流程，且檢討報告竟出現數據造假縮水，炮轟道管中心淪為造假中心。工務局副局長張郁慧指出，將檢討新工處維護道路是否有急迫性；違規件數恐是計算基礎不同，一定會查清楚。

李明賢表示，道路違規開挖情形嚴重，特別是市府各單位帶頭當壞榜樣，包括自來水處、衛工處、新工處都是慣犯，幾乎年年名列違規開挖前5名，為此，柯文哲也下令工務局道管中心列案檢討。

不過，李明賢質疑，道管中心提出檢討報告羅列市府機關2017到2021年違規件數，與他索資數據根本兜不攏，「難道是要美化數據，刻意造假？」

李明賢也說，檢討報告指稱從2017到2021年市府各機關違規開挖件數呈現下滑趨勢，從2017年的169件、2018年的217件、2019年的229件，下滑到2020年88件、2021年108件，但事實上違規趨勢是上升，數據都有少報，給柯市長的報告都縮水，難道是欺騙市長？

李明賢指出，廠商最快都要幾天甚至一個星期準備，才會開挖動工，但竟有當天核發路證，當天隨即開挖的情況，若是緊急搶修，如水管漏水等突發狀況可以理解；問題是新工處例行道路維護也當天核發路證、當天開挖，懷疑根本就是先開挖，事後再補證，道管中心有開罰嗎？不要掛個牌卻管不到新工處，道管中心形同虛設。

道管中心主任歐陽君強說明，目前一年挖掘量約6000件，一般路證標審查是13天，核准至少3天後動工，急迫的案子可以加速推動，新工處為道路維護主管機關，有維護道路的急迫需要；針對市府單位違規開挖，絕大部分都有下降，也會請新工處參加檢討會議。