彰化縣升格與否來到最後關鍵，13日內政部將召開審查小組會議，12日議員質詢紛紛關心，質疑不少人唱衰，說彰化人口已降到125萬以下，早已出局，縣長王惠美強調，台灣的未來不能沒彰化，彰化發展綠電，即便是護國神山台積電，也不能沒有彰化綠電的支持，希望中央重視。

彰化縣議會定期會，議員劉淑芳、曹嘉豪、涂淑媚、林宗翰等輪番質詢，喊話要求中央要重視彰化，質疑明天內政部就要召開審查了，但事前就一直有人一再唱衰彰化，放話彰化人口已經降到125萬人口的門檻，升格早已無望矣，希望縣府說清楚，到底彰化該不該升格。

議員們並紛紛舉出製作的看板，「彰化人卡細漢？」、「彰化升格留人留財」、「彰化升格府會一心」等，希望中央不要再漠視重視。

彰化縣長王惠美表示，13日將與議長謝典林13日帶領府會團隊北上爭取，參加內政部召開的「彰化縣政府改制直轄市計畫」審查小組會議。

縣長王惠美指出，彰化人期待彰化升格很久了，過去好幾次都擦身而過，難得有這一次的機會，期望這一次，彰化在各個黨派都支持的情形下，順利爭取升格，升格對彰化未來300年絕對是非常關鍵的一戰。

王惠美強調，台灣的未來不能沒有彰化，彰化綠電的發展，即便是護國神山台積電，沒有彰化的綠電支持，也是沒辦法，希望中央能重視彰化。

王惠美表示，選舉時常常說「決戰在中部，彰化贏，台灣就贏」。希望大家在選舉過後也能繼續關注彰化的發展，畢竟，彰化不僅是人口最多的大縣，也是唯一人口超過百萬的大縣，升都與否將使彰化的發展差異很大，並且就國土概念，北部有3個直轄市，南部有2個，獨獨中部只有一個，彰化若能升格直轄市，對整體的國土發展會更加均衡。