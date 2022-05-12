由台灣優化細胞發展協會研發成功的「植物硒蘿蔔硫素複合物」研究，從植物萃取的硒元素，在生技醫療上出現重大成果，今（12）日與國立高雄師範大學簽訂MOU。（柯宗緯翻攝）

由台灣優化細胞發展協會研發成功的「植物硒蘿蔔硫素複合物」研究，從植物萃取的硒元素，在生技醫療上出現重大成果，今（12）日與國立高雄師範大學簽訂MOU，共同針對這項複合物定序技術，進行專案合作研發，未來將透過獸醫醫學會臨床合作，觀察這項複合物，能否對癌症病患發揮有效輔助。

高師大校長吳連賞指出，根據文獻資料顯示，硒元素能夠在人體內合成至少26種硒蛋白，具有超強的抗氧化能力，使身體維持抗病的作用，有關硒元素的研究，至今已經有數萬篇的國際期刊發表，因此它的作用機轉以及功效，深受全球醫學界的重視。

台灣優化細胞發展協會，是台灣唯一專研植物硒的研究機構，多年來，匯集生技、醫療、學界及農業等領域頂級的專家學者，積極投入植物硒的研究。

台灣優化細胞發展協會理事長李衡昌表示，協會已成功研發孕育出多達30種以上的富硒植物，甚至也將研發品項朝藥用植物發展，藉由植物本體的轉換機制，將天然無機硒轉換為自然有機硒，有利於人體百分之百吸收。研發團隊利用青花椰菜及山苦瓜兩種高抗氧化的植物為載體，成功開發出高純度植物硒類新藥原料。

研發團隊將硒元素導入青花椰菜，發現能大幅提升超強抗氧化物蘿蔔硫素的含量，在與山苦瓜萃取物結合後，獲得新的植物硒蘿蔔硫素複合物，目前這項提取技術，已經獲得發明專利。

吳連賞表示，高師大設有生物科技、化學系及國家級環境檢驗中心，可從作物、土壤、水及營養提供，精進有機硒的生物轉化技術；並針對這項複合物定序技術進行更精準的研發合作，讓台灣的植物硒科技成為亞州的翹楚。