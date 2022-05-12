華爾街股市周三大幅收跌，那指挫逾3%。港股週四低開，午後A股向下，港股跌深，進一步遠離2萬點。

周四香港恆生指數收跌444.23點或2.24%，為19380.34點。國企股(H股)跌174.91點或2.58%，為6594.81點。

科技指數跌3.8%；阿里巴巴跌6.6%，京東跌7.8%，小米跌5.6%。

美國「預摘牌名單」續發酵，中概股下挫，百濟神州跌13%，百勝中國跌7.6%。

融創中國跌5.2%，報4.58港元。該第三大房地產開發商表示，由於中國房地產產業仍處於信貸緊縮狀態，公司錯失了美元債券利息支付，並且可能有更多債券會出現違約。

內地房股和物業股皆下跌，碧桂園跌6.9%，合景泰富跌12.2%，融創服務跌11.6%。

周三表現最好的汽車股，周四表現最差，跌5.2%。小鵬汽車跌9.0%，報78.8港元，為表現最差的科技指數成分股。蔚來跌7.1%，理想汽車跌5.3%。

瑞聲科技跌3.2%，報16.18港元；該公司公布業績，上季淨利年減61%。