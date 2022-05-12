萬年青又叫做開運竹、富貴竹、幸運竹，從命理角度來看，具有調整風水氣場的功能，因此常被當做觀賞盆栽擺設。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，若想改善家中風水，可以將萬年青的盆栽擺放在東南方、書房、廚房、廁所等處，另外要記得，若採用水培種法，一定要定時換水，否則爛根恐會導致家人破財。

▍1.擺在東南方

風水學中認為，東南方是迎接財氣的地方，萬年青葉色翠綠，富有生機，如果擺在東南方，就會帶來「引財入家門」的感覺，讓人工作態度更積極。有時風水會影響居住者的心理狀態，如果認為家裡財氣充盈，那在職場上會更有動力，也更容易取得成功，為自己帶來不錯的收益。

▍2.擺在書房

如果想增旺事業運，可以把萬年青擺在書桌或辦公桌上，萬年青是四季常青的植物，擺在書桌上，工作學習之餘看一眼碧綠蒼翠的葉子，可以紓緩身心，人在放鬆狀態下，有助於激發靈感，發揮潛能，事業也將會更順遂。

▍3.放在廚房

廚房裡很適合放一盆萬年青，可以平穩廚房氣場，給家人帶來喜氣與吉氣。而且，在廚房裡放萬年青，也具有裝飾作用，看到翠綠的盆栽，讓人心情愉悅，減少廚房瑣事而帶來的煩躁感，然後有充沛的精力去面對生活和工作上的挑戰。

▍4.擺在廁所

萬年青既可土培，又能水培，適合栽種在陰濕高溫的地方，不太需要充足的陽光照射，若光線太強，容易讓葉片褪綠、變黃、生長慢。因此，可以把它放在廁所、浴室裡，讓枝葉繁茂的萬年青吸收掉廁所多餘穢氣，達到淨化效果，改善氣場。

如果家裡養水培的萬年青，要記得經常換水，保證水的新鮮度，否則容易爛根，造成家人破財，可能會有一些意外支出。

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