百年品牌「明星花露水」今年邁入115周年，與國立高雄師範大學合作舉辦陶瓷瓶設計競賽，延續品牌魅力。（高師大提供／袁庭堯高雄傳真）

百年品牌「明星花露水」今年邁入115周年，與國立高雄師範大學合作舉辦「明星花露水陶瓷瓶設計」競賽，以「陶瓷瓶」設計嶄新外觀。首獎作品取名為「金色牡丹」，以花露水標準圖女孩為發想，賦予「高粱酒」新意，也讓明星花露水再創新風貌。

百餘件作品中競爭激烈，經過專家學者公正公平的評選，前三名分別由文創夜碩一陳秀珍、視設系大三徐維志、工設系大二胡育慈榮獲。藝產班大三柯筱虹、視設系夜碩一楊孟樺、工設系碩一許仕劼、工設系大二邱祉諭、工設碩一林順發、工設大三胡軒寧、工設碩一陳昱菁榮則獲優選獎。

首獎陳秀珍的作品取名為金色牡丹，瓷瓶造型以明星花露水標準圖女孩為發想，外包裝將金黃色系「明星花露水主題」與「高粱酒」做結合，以鏤空外包裝展現優雅魅力。

高師大校長吳連賞表示，高師大是南臺灣藝術設計教育重點大學，本次參賽作品包含文創在職專班、視覺設計、工業設計、藝產班等科系，學生在作品中展現出卓越創意與專業能力，相關設計科系將所學的專業知識發揮於實務上，大大提升學生的自信心及就業競爭力。

明星花露水董事長許清風表示，公司秉持「傳承經典，與時俱進」的理念，持續推出各式文創商品，也一直致力於與年輕人溝通對話。透過競賽，能了解現在年輕一輩對於明星花露水的看法與期待，朝永續經營發展目標前進。

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