澎湃新聞報導，上海市金山區朱涇鎮上海農商銀行朱涇支行，12日正式恢復對外營業，成為上海市首家復工復產的銀行網點。金山區政府稱，為了滿足市民金融服務需求，在市、區、鎮三級相關部門支持下，上海農商銀行第一時間在總行牽頭下，成立金山支行復工復產領導小組，以上海農商銀行朱涇支行為先行點位，做足充分預案，打通現金運送管道，入圍復工復產金融機構白名單，並成功恢復對外營業。

「昨天晚上看到鎮上發的公告，袋子裡是1個多月的貨款，20多萬（人民幣，下同），快點存進去，我們好進行這個月的供應。」市民奚先生是朱涇液化氣供應站站長，為了帳面上有穩定的現金流可以周轉，他8點10分就在銀行外排隊等候，成為了首批進入銀行辦理業務的客戶。

據奚先生介紹，他所在的朱涇供應站服務轄區近9000名的村居民，一個月換液化氣罐的量在3000至4000瓶，今天存款後，將用於後續的對接採購。

報導稱，網點復工復產最大的難點，無異於現金的持續供應。「因為當前尚處於疫情特殊時期，我行的現金中心位於浦西，跨江押運現金至金山存在一定困難。好在經過多方溝通，終於克服了疫情期間難以跨江運送現金的重重難關，開闢了地區之間跨鎮通行的綠色通道，解決了因疫情封控押運人員缺稀、難以調配的困難，在網點正式營業前成功實現了現金調度，保障了網點現金服務能夠不間斷。」上海農商銀行相關負責人表示，為充分滿足客戶的現金需求，目前對客戶的常規取現需求不設金額上限，對於需要領取5萬元以上大額現金的客戶，可提前提出預約申請，該行將竭盡所能滿足客戶需求。

「疫情以來，在多管道問需中發現，我們村居民對存取款的訴求比較強烈。此外，隨著朱涇鎮115家企業、97家商業網點的復工復產復市，對公業務需求量也相應增長。」朱涇鎮經發辦負責人李峰說，自收到該行復市申請後，立即向其下發了《朱涇鎮商業網點恢復經營告知及承諾書》，在完成對復工復產申請書、疫情防控與應急處置工作方案、員工情況表等資訊的審核及現場核查後，報金山區相關部門審批，加快實現了全市第一家銀行的復市。

由於農商行朱涇支行也是養老金代發機構，因此銀行復市首日，來現場排隊的人流中有許多老年人的身影。市民王老伯不會使用網銀購物，平時日常必需品購買以現金支付為主，他帶著自己的存摺，在銀行工作人員指導下順利進行了取款。「開了就安心了，今天取個2000元，用完了再來取。」王老伯說。

除了現金存取、養老金支取、理財、轉帳等個人業務外，一些對帳單查詢列印等對公業務的辦理也適當開放。市民費女士是朱涇一家小型代理記帳公司員工，今天她在銀行內的自助服務機上完成了近20家企業的對帳單查詢列印工作。

費女士透露，自3月以來，她已經2個月未完成該項業務，因此，後續工作也無法開展，今天列印完成後，她將居家辦公，加緊在財務系統中進行錄入做賬，隨後進行增值稅申報。

「網點開啟後將持續營業，客戶不必擔心無法辦理業務、無法取款等情況。」農商行朱涇支行相關負責人表示，為了保障金融服務的連續性，該行將派員工24小時駐守網點實施封閉式管理，同時將持續做好網點消毒工作以保障客戶和員工健康安全，且會按照人民銀行相關工作要求，所有對外支付的鈔券均經過嚴格清分和消毒，確保客戶用上「安心錢」「乾淨錢」。銀行方面也建議，廣大市民能錯峰出行，避開人流集聚。

值得一提的是，上海農商銀行還充分考慮到疫情形勢的動態變化而制定備案，「如果該網點在復工復產過程中因疫情形勢變化導致無法營業，我們將啟動應急備案，開啟備選核心網點繼續提供金山區內的金融服務，雙重保障百姓金融服務需求。」